SHOW Laís Senna apresenta show inédito no Teatro do Parque e antecipa disco de estreia A apresentação, que terá as participações de Poli e Felipe Costta, marca o pré-lançamento do disco "Nordeste Vermelho Coração", que Laís deve lançar ainda este ano

A cantora, compositora, bailarina e atriz Laís Senna sobe ao palco do Teatro do Parque, na Boa Vista, na próxima quinta (4), às 19h, para apresentar o espetáculo que marca o pré-lançamento do seu álbum de estreia, “Nordeste Vermelho Coração”.



Previsto para sair ainda este ano, o trabalho reúne composições autorais e parcerias com nomes como Juliano Holanda, Isabela Moraes, Teu, Matheus de Bezerra, Fatel e Felipe Costta.

O show combina música, dança e poesia, reunindo referências do frevo e do forró a sonoridades contemporâneas. Em palco, Laís receberá Poli e Felipe Costta. A abertura ficará por conta de Carlos Filho.

"Nordeste Vermelho Coração"

Natural do Recife, Laís começou a estudar música aos seis anos de idade e passou 12 deles no Conservatório Pernambucano de Música.

Sua trajetória representa, também, a de uma nova geração de artistas nordestinos que afirmam a tradição sem abrir mão de experimentar novas linguagens. “Falar sobre o Nordeste é falar do mundo inteiro, a partir do Nordeste. Quanto mais funda a raiz, mais frondosa a copa da árvore”, afirma a artista.

“Nordeste Vermelho Coração”, o álbum de estreia que ela prepara no momento, é definido por Laís como uma “demarcação de território”. Para ela, essa consciência coletiva, que se fortalece na cena musical atual, é capaz de renovar e mobilizar a cultura nordestina.

“Essa nova cena musical nordestina é tão preciosa, que, na minha opinião, lançou os dois maiores discos de forró da década: ‘Sarah Leandro e o Forró de Bodocó’ e ‘Mistério de uma Noite de Forró’, de Felipe Costta”, celebra a artista. E garante: há muitos outros grandes nomes. “Jessica Caetano, de Triunfo; Carlos Filho, de Serra Talhada; Poli, Larissa Lisboa e Matheus Bezerra, do Recife; Nailson, Mestre B e Mestre Anderson Miguel, de Nazaré da Mata; Orquestra de Bolso, de Olinda; Vitória do Pife, de Caruaru; Bella Karrun, de Garanhuns; Agda, de Santa Cruz: só para citar alguns”, cita Laís.

O repertório do show reúne músicas do novo álbum e composições que marcam sua caminhada até aqui. Depois de passar pelo Sudeste, onde apresentou o projeto no Teatro do BNDES, no Rio de Janeiro (RJ), na Casa de Francisca e no Sesc Bom Retiro, em São Paulo (SP), Laís retorna ao Recife para apresentar o novo trabalho no palco do Teatro do Parque.

“Componho e canto para dizer quem sou: uma mulher jovem, nordestina, parda e sonhadora, que se dá a devida importância e faz do direito de existir uma revolução”, resume a artista.

SERVIÇO

Quando: 4 de setembro , às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 27,50, à venda no Sympla

Instagram: @laissenna.a

*Com informações da assessoria de imprensa

