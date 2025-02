Laís Senna lança o EP "Olinda, Frevo, Amor e Canção" para se jogar na folia

A- A+

Com uma agenda recheada para os vindouros dias de Momo, a multiartista Laís Senna lançou, nesta semana, o seu EP carnavalesco, “Olinda, Frevo, Amor e Canção”. O trabalho reúne três frevos e chega às plataformas de streaming pelo selo Muzak.

Com direção e produção musical de Lucas Crasto, “Olinda, Frevo, Amor e Canção” tem atmosfera solar, e nos lança diretamente no meio da folia, no calor das ruas, na maior festividade popular do Planeta.

“É um álbum sobre a brincadeira do carnaval de rua, sobre os carnavais que a geração do agora vem vivendo, com a missão de renovar o repertório carnavalesco de frevos”, conta Laís.

O EP abre com “Amor de Folião”, composição de Laís e Isabela Moraes, sobre uma história de amor vivida nas ladeiras de Olinda. Um pouco da Zona da Mata pernambucana está presente na faixa, com as percussões de Lilo, do Terno do Maracatu Estrela Brilhante.

Na sequência, “Máscara”, de PC Silva. Fazendo referência à “Frevo Mulher”, a canção traz à baila a liberdade da mulher no meio do Carnaval, de permitir-se brincar (n)a folia.

Encerrando o EP, a já conhecida do público “Não vou Embora”, composta pela trinca Fábio Trummer, Karina Buhr e Isaar e que integra o repertório da banda Eddie. Trazendo elementos do frevo e do maracatu rural, a faixa conta com uma interpretação potente de Laís.

EP “Olinda, Frevo, Amor e Canção” - Ficha técnica

Direção musical, direção artística geral e vocais: Laís Senna

Produção musical, direção musical, arranjos e contrabaixo elétrico: Lucas Crasto

Arranjos de sopro e sanfona: Vinicius Nogal

Sax Tenor: Parrô Mello

Guitarra: Íkaro Lima

Trombone: Adelson Lins

Bateria: Thiago Duarte

Trompete: Jorge Neto

Percussões: Alisson dos Santos Rodrigues (Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré da Mata)

Selo: Muzak (Marcelo Soares)



Veja também