Rio de Janeiro Lama, atrasos, choque e até animais: Festival no RJ é alvo de críticas por público após transtornos Caos no REP Festival levou o evento para os assuntos mais comentados do país neste final de semana

Um festival no Rio de Janeiro ficou entre os assuntos mais comentados do país nas redes sociais neste final de semana. O REP Festival, realizado em Guaratiba, prometia ser o maior festival de rap do país, mas logo no seu primeiro dia, acabou ficando mais conhecido pelas várias críticas feitas pelos fãs, que relataram a insatisfação com lama, cobras, sapos, falta de estrutura. Artistas também se queixaram do evento. O segundo dia do evento foi cancelado na manhã deste domingo (12).

Os relatos de caos no REP Festival foram variados. Inicialmente, o festival estava previsto para acontecer na Barra da Tijuca e foi mudado para Guaratiba, faltando apenas dez dias para o evento. Vários artistas que iriam se apresentar no festival cancelaram suas apresentações, como os casos de Baco Exu do Blues, Teto, Matuê e Racionais MCs.

Já durante o primeiro dia do evento, no último sábado (11), iniciaram os relatos do público, reclamando das enormes filas e da dificuldade de acessar o local do evento. Alguns tiveram que caminhar por mais de 2 quilômetros.

No local do evento, o cenário era de total impossibilidade de locomoção. Muita lama e várias poças, com alguns espaços chegando a ficar totalmente alagados. A organização do evento tentou conter a situação com alguns tratores, que despejavam brita nas áreas próximas ao palco, para tentar diminuir o impacto da lama.

Durante um dos shows, houve correria por conta de uma cobra entre o público. Os vendedores de bebida também relataram presença de sapos, alguns tentavam espantar os animais com chutes.

A situação também afetou os artistas, que tiveram que transitar sob paletes de madeira, colocados de forma improvisada para viabilizar os acessos, já tomados por água e lama.

Segundo a organização do evento, em nota divulgada neste domingo, o cancelamento do segundo dia do festival se deu por conta dos "danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos dois dias".

