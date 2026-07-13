Seg, 13 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Almério e Mariene de Castro levam "Acaso Casa" para o Teatro do Parque em agosto

Artistas apresentam disco de 2019, com faixas que intensificam sintonia entre a musicalidade baiana e pernambucana

Reportar Erro
Almério e Mariene de Castro levam "Acaso Casa" para o Teatro do Parque em agostoAlmério e Mariene de Castro levam "Acaso Casa" para o Teatro do Parque em agosto - Foto: Reprodução/Instagram (@marienedecastro)

"Acho que estrelas do céu dançaram e planetas se realinharam para esse encontro acontecer".

Foi assim que o cantor e compositor pernambucano Almério definiu o seu enlance musical com a artista baiana Mariene de Castro, na ocasião do lançamento de "Acaso Casa", em 2019.

À época, o álbum, com 19 faixas, reforçou a sintonia entre Pernambuco e Bahia no quesito musicalidade - e das boas.

E nos próximos dias 22 e 23 de agosto, os artistas levam esse encontro para o palco do Teatro do Parque, no Recife.

 

Leia também

• Tiê é atração na casa Estação da Luz com show da turnê "Esgotada"



O show, anunciado por Mariene em sua rede social, acontece um dia após apresentação da dupla na Concha Acústica em Salvador (BA).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Mariene de Castro (@marienedecastro)


 

Releituras de "Espumas ao Vento" (Accioly Neto), "Lamento Sertanejo" (Dominguinhos) e "Avesso" (Ceumar) são algumas das faixas do disco que vão integrar o repertório do show.

Ainda não foram divulgadas informações sobre venda de ingressos.



SERVIÇO
Show "Acaso Casa", com Almério e Mariene de Castro
Quando: 22 e 23 de agosto
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Informações: @teatrodoparqueoficial

Reportar Erro

Veja também

Newsletter