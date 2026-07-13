Almério e Mariene de Castro levam "Acaso Casa" para o Teatro do Parque em agosto
Artistas apresentam disco de 2019, com faixas que intensificam sintonia entre a musicalidade baiana e pernambucana
"Acho que estrelas do céu dançaram e planetas se realinharam para esse encontro acontecer".
Foi assim que o cantor e compositor pernambucano Almério definiu o seu enlance musical com a artista baiana Mariene de Castro, na ocasião do lançamento de "Acaso Casa", em 2019.
À época, o álbum, com 19 faixas, reforçou a sintonia entre Pernambuco e Bahia no quesito musicalidade - e das boas.
E nos próximos dias 22 e 23 de agosto, os artistas levam esse encontro para o palco do Teatro do Parque, no Recife.
O show, anunciado por Mariene em sua rede social, acontece um dia após apresentação da dupla na Concha Acústica em Salvador (BA).
Releituras de "Espumas ao Vento" (Accioly Neto), "Lamento Sertanejo" (Dominguinhos) e "Avesso" (Ceumar) são algumas das faixas do disco que vão integrar o repertório do show.
Ainda não foram divulgadas informações sobre venda de ingressos.
SERVIÇO
Show "Acaso Casa", com Almério e Mariene de Castro
Quando: 22 e 23 de agosto
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Informações: @teatrodoparqueoficial