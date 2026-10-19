Almério e Renato Braz retornam ao Recife para mais "Chuvas de Cajus" no palco do Seis e Meia
Show acontece no próximo 13 de novembro no Teatro do Parque; ingressos à venda
Foi em 2023 que Recife foi contemplado com o show "Chuvas de Cajus", com Almério e Renato Braz no palco do Teatro do Parque em apresentação denominada a partir do álbum "Estação da Luz" (1985), de Alceu Valença.
Na ocasião, Braz ressaltou, sobre Almério, que fazia muito tempo que não via "surgir um cantor assim, com essa vocação tão grande para cantar".
O cantor e compositor pernambucano, por sua vez, exaltou o cantor e violonista paulista como um "lugar de imensidão".
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No próximo dia 13 de novembro a dupla retorna ao mesmo palco para celebrar um ao outro, e também a música brasileira, com o show que marcou o encontro dos dois artistas em 2023 dentro do projeto "Atos Musicais", realizado em São Paulo e depois em terras pernambucanas.
Com abertura de Charles Theone, o show integra a programação do Projeto Seis e Meia. Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$ 75 e podem se adquiridos via Sympla.
SERVIÇO
Almério e Renato Braz com "Chuvas de Cajus" no Projeto Seis e Meia
Show de abertura com Charle Theone
Quando: 13 de novembro, às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
A partir de R$ 75 via Sympla, Loja Vagamundo do Shopping Boa Vista e na bilheteria do teatro
Informações: @teatrodoparqueoficial // (81) 9 9488-6833