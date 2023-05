A- A+

FAMOSOS Lana Del Rey desembarca no Rio de Janeiro e interage com fãs em aeroporto; confira os registros Cantora, que participa do MITA Festival, chamou atenção por sua simpatia ao atender o público

Lana Del Rey está no Brasil. A cantora desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (27), para uma série de shows no País.

Recebida por uma multidão que a esperava no local, a cantora esbanjou simpatia e animação. Ela interagiu com os fãs, distribuindo autógrafos, posando para fotos e até cantando um trecho da música “Lust For Life”.



Lana ainda apareceu com um chapéu escrito “Rio de Janeiro” e apareceu dançando na despedida, enquanto os fãs gritavam seu nome. A reação da artista chamou atenção nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados no Twitter.

ela toda felizinha encantada cantando video games rodeada dos fãs, lana é o ser humano mais doce e especial que existe pic.twitter.com/9daZmiBG7A — maria (@ameircanwhore) May 25, 2023

O ALVOROÇO! Lana Del Rey atendendo fãs brasileiros no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/pceFSnNgVE — Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) May 25, 2023

"Estou feliz em ver vocês"pic.twitter.com/XCkJrqxZ5D — Lana Del Rey Addiction (@LDRaddic) May 25, 2023

Longe do palco há quatro anos, Lana escolheu o Brasil para o seu retorno. A cantora é uma das atrações do MITA Festival. Ela sobe ao palco neste sábado (27), no Rio de Janeiro, e, na semana seguinte, nos dias 3 e 4 de junho, em São Paulo, no mesmo evento.

Veja também

Artes Visuais Exposição de Silvio Zancheti tem abertura adiada em função das fortes chuvas; saiba a nova data