Lançamento da fotobiografia de Marielle Franco ocorre em São Paulo; saiba mais

Nesta quarta-feira (16), às 18h, acontece o lançamento de "Marielle Franco - Fotobigrafia", no Museu Judaico de São Paulo. O evento contará com uma roda de coversa sobre o processo de edição do livro, com participações de Mayara Donaria, do Instituto Marielle Franco, o fotógrafo Marcelo Brodsky, e Marinete Franco, mãe da ex-vereadora.

A Casa Sueli Carneiro, junto ao Instituto Brasil-Israel e ao Museu Judaico de São Paulo, promove o lançamento da obra, que retrata a trajetória política de Marielle através de textos organizados por Sergio Cohn e Melina de Lima, além de uma curadoria de 70 fotos por Mayara Donaria, Bernardo Guerreiro, Thaís Rocha, Wilson da Costa e Marcelo Brodsky.

Serviço

Lançamento de "Marielle Franco - Fotobigrafia"

Quarta-feira (16), às 18h

No Museu Judaico de SP, Rua Martinho Prado, 128

Entrada gratuita

