Lançamento GTA Lançamento de "Grand Theft Auto VI" será no outono boreal de 2025 Os executivos evitaram responder perguntas sobre os detalhes do "GTA VI"

A editora de jogos Take-Two Interactive, proprietária da Rockstar Games, anunciou nesta quinta-feira (16) que o muito esperado "Grand Theft Auto VI", o mais recente capítulo do bem-sucedido videogame, será lançado no outono boreal (entre setembro e dezembro) de 2025.

O estúdio Rockstar já havia indicado durante a apresentação do trailer do jogo que a próxima edição da franquia estaria disponível no próximo ano, sem fornecer mais detalhes.

"Os consumidores aguardam este título com uma ansiedade sem precedentes e nossas expectativas em relação ao seu sucesso comercial não param de crescer", declarou a Take-Two Interactive em seu comunicado de resultados trimestrais.

Os executivos evitaram responder perguntas sobre os detalhes do "GTA VI" em uma teleconferência para analistas financeiros.

"A Rockstar não deu detalhes sobre a possível data de lançamento", disse Strauss Zelnick, CEO da Take-Two. "Seu maravilhoso trailer deu a volta ao mundo e a Rockstar fornecerá mais informações no momento apropriado."

O trailer do jogo, divulgado em dezembro, mostra perseguições de carro, festas em iates e, pela primeira vez, uma personagem principal feminina.

O jogo também voltará para "Vice City", inspirada em Miami, e promete que os jogadores poderão mais uma vez assumir papéis de mafiosos, em cidades da Flórida e na prisão.

O vídeo promocional foi visto mais de 42 milhões de vezes no YouTube em sete horas após a publicação.

A edição anterior do jogo, o "GTA V", vendeu mais de 200 milhões de exemplares desde o seu lançamento há 10 anos, de acordo com Zelnick.

O sucesso do jogo não tem sido alheio à polêmica, principalmente pelo aspecto incendiário dos personagens com comportamentos criminosos e que, segundo os críticos do título, incentivam os jogadores a reproduzir seus papéis na vida real. Acusações que a Take-Two rejeita.

