Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
videogame

Lançamento de ''GTA VI'' é adiado para 19 de novembro de 2026

A última previsão de lançamento da nova edição do popular jogo estava marcada para maio de 2026

Reportar Erro
Rockstar Games adia lançamento do aguardado GTA 6 novamenteRockstar Games adia lançamento do aguardado GTA 6 novamente - Foto: Divulgação

A nova edição do popular videogame "Grand Theft Auto", "GTA VI", inicialmente prevista para o outono de 2025 e depois anunciada para a primavera, foi novamente adiada para 19 de novembro de 2026, anunciou nesta quinta-feira (6) a produtora Rockstar Games.

"Lamentamos adicionar um pouco mais de tempo àquilo que já foi uma longa espera, mas esses meses adicionais nos permitirão finalizar o jogo com o nível de conclusão que vocês esperam e merecem", disse a empresa em comunicado publicado nas redes sociais.

Leia também

• "O Agente Secreto" e outros filmes terão ingressos por R$ 12 durante o UCI Day

• "Predador: Terras Selvagens" é o grande lançamento da franquia, mas é bom? leia a crítica

• Nintendo aumenta objetivo de vendas do Switch 2

Nas transações eletrônicas após o fechamento da bolsa de Wall Street, por volta das 16h30 locais (18h30 de Brasília), os preços das ações da controladora da Rockstar Games, Take-Two Interactive, caíram 8%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Rockstar Games (@rockstargames)

Confira o trailer:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter