Literatura Lara Ferry lança "A privacidade é um luxo que o escritor não pode ter", seu livro de estreia Na obra, a atriz, produtora e escritora pernambucana explora sua própria vulnerabilidade e solidão em meio ao processo criativo

Atriz, produtora e escritora pernambucana, Lara Ferry acaba de lançar seu primeiro livro. Intitulada “A privacidade é um luxo que o escritor não pode ter”, a obra foi apresentada ao público nesta quarta (17), em evento realizado no Espaço Brennand, com sessão de autógrafos e leitura ao vivo conduzida pela autora.

Publicado pela Editora Garcia, o livro é apresentado como “uma jornada introspectiva em que a escrita se torna um espelho”. Fazendo da exposição do íntimo uma opção estética, a escritora explora sua própria vulnerabilidade e solidão em meio ao processo criativo.

Como o próprio título sugere, a obra é fruto do exercício ousado de transformar a própria vida em arte, algo que a escritora já experimenta em sua vivência no audiovisual. Formando uma espécie de diário aberto, os textos refletem inquietações como a busca por sentido em um mundo ruidoso, marcas deixadas por amores passados e o medo de ser esquecida.

Segundo a escritora, entregar suas reflexões mais pessoais aos leitores traz a sensação de estar completamente exposta. “Claro que vem com um certo medo, porque é como se as pessoas pudessem entrar na minha mente, e não há nada mais íntimo do que isso. Ao mesmo tempo, eu me reconforto por ser um livro que fala muito sobre o sentir e sobre o ser. Acho que muita gente que é intensa, assim como eu, vai conseguir se ver na obra”, apontou a autora.

No que diz respeito à estrutura do livro, Lara rompe com a linearidade tradicional de uma obra literária, adotando uma forma híbrida entre ensaio, poesia e diário. Ao longo de 46 páginas, a autora desenha um verdadeiro mosaico de fragmentos poéticos, alternando entre confissões pessoais, pensamentos ácidos e observações sobre a vida.

“Esse é um livro nada convencional. Não é dividido em capítulos, não pode ser considerado um romance ou uma novela. É confuso e experimental, assim como eu. Remete muito à maneira como eu vejo a arte e foi escrito através da lente da curiosidade”, relatou a autora, que indicou “Água Viva”, de Clarice Lispector, como maior inspiração para a forma como conduziu sua escrita neste trabalho.

Lara Ferry, atriz, produtora e escritora pernambucana. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Natural do Recife, Lara Ferry vivenciou sua formação artística fora do País, passando por instituições como a Regent’s University London, na Inglaterra, e a UCLA Extension, nos Estados Unidos. Ela atuou e escreveu o curta-metragem “Corra” (2025), atualmente em pós-produção, e protagonizou “Lovable” (2024), filme premiado no IndieX Film Fest e selecionado para festivais como o Marina del Rey Film Festival e o Indie Vegas Film Festival.

“Amo minha cidade, mas saí daqui muito jovem, aos 15 anos. Hoje moro nos Estados Unidos. Voltar e poder lançar a obra na minha terra, junto da minha gente, significa muito. Ouso dizer que me deixa mais feliz até do que os projetos internacionais, porque é algo na minha própria língua”, celebra.

SERVIÇO

Livro “A privacidade é um luxo que o escritor não pode ter”

Autora: Lara Ferry

Editora Garcia

Páginas: 46

Preço: R$ 24,99 (e-book) e R$ 39,90 (físico)

Informações: @1lara (Instagram)

