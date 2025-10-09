Qui, 09 de Outubro

música

Lara Klaus, artista pernambucana radicada no Canadá, lança o single "De se imaginar"

Música, que chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (10), é uma composição da artista, em parceira com Jr. Black

Lara Klaus lança novo singleLara Klaus lança novo single - Foto: Rodrigo Sotero/Divulgação

A cantora pernambucana Lara Klaus lança, nesta sexta-feira (10), o single “De se imaginar”. Radicada no Canadá, a artista gravou o videoclipe que acompanha a faixa em Montreal.

De acordo com Lara, a música traz reflexões sobre o tempo. “É um convite à reconexão com a natureza e com a poesia da vida cotidiana”, apontou a cantora, através da sua assessoria de imprensa. 

A canção autoral foi composta por Lara, em parceria com o também pernambucano Jr. Black, que faleceu em 2022. Além de seu trabalho musical, o artista era conhecido pelas atuações no audiovisual, como no filme “Bacurau” e na série “Cangaço Novo”. 
 

A gravação da faixa ocorreu entre Brasil e Canadá. No Recife, contou com a participação de Rafael Marques no bandolim e na guitarra baiana. Já em Montreal, contou com Patrice Agbokou no baixo. 

O lançamento tem identidade visual assinada pela artista pernambucana Cyane Pacheco, a partir da série “Ela que o abismo também viu” (2023), parte da coleção de Virgínia Colares. O design gráfico é de Rodrigo Sotero.

No videoclipe, Lara divide a direção com Tarsila Schott. A produção une imagens mais antigas gravadas pela artista em 8mm - paisagens, natureza, momentos íntimos e de introspecção - com cenas do presente.

Além da carreira solo, Lara Klaus integra o LADAMA, trio feminino sul-americano. O trabalho artístico da cantora combina os ritmos nordestinos às sonoridades da soul-pop contemporânea.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

