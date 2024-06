A- A+

NOIVADO Lara Silva, filha mais velha de Faustão, fica noiva de Julinho Casares O casal contou a novidade através de um post conjunto no Instagram

A filha mais velha de Faustão, Lara Silva está noiva. A cantora, que tem um relacionamento com Julinho Casares desde 2020, anunciou que foi pedida em casamento durante uma viagem para Londres, na Inglaterra. O casal contou a novidade através de um post conjunto no Instagram, com fotos dela abraçada ao amado enquanto exibia a aliança. "Um novo ciclo em nossas vidas", escreveram na legenda.

Rapidamente amigos e familiares passaram a parabenizar o casal. "Estou muito feliz", disse Júlio Casares, pai de Julinho e presidente do São Paulo Futebol Clube. Luciana Cardoso, atual mulher de Faustão e madrasta de Lara, também deixou sua felicitação: "Que vocês sejam muito felizes sempre".

Já João Silva, irmão de Lara, comemorou de um jeito inusitado. Por meio de um storie, ele brincou "Hoje é um dia muito especial .. Recebi a notícia maravilhosa. Existe um grande amigo meu que foi um filho da p***, que pegou minha irmã e acabou namorando ela. Eu já estava sabendo que isso ia acontecer, só não sabia que hoje era o dia".

No feed ele ainda publicou as fotos da irmã e reforçou que Julinho se tornou um irmão ao entrar para sua família.

Veja também

Homenagem Julio Lancellotti: padre celebra homenagem em "Renascer" e ganha elogio do autor da novela