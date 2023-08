Lara Silva relembra estreia como cantora no "Faustão na Band"

A- A+

A cantora Lara Silva homenageou o pai, Faustão, na noite desta segunda-feira (22). Ela postou em suas redes sociais um trecho da sua participação no "Faustão na Band", no ano passado. Na ocasião, Lara se apresentou pela primeira vez como cantora na televisão.

No registro, Fausto aparece brincando sobre os talentos de Lara, que cantou "California Dreamin", do The Mamas and the Papas no palco do programa da Band.

"Nunca cantou na família. Eu nunca vi", brincou Faustão. "Ela durante 9, 10 anos, fez aulas com o professor Wilson Gava, um dos caras mais renomados como fonoaudiólogo. Depois, fiquei sabendo que teve uma professora americana, na verdade italiana, de ópera. Então ela estava estudando. Escondido. (Também) Fazia jiu-jitsu, dava porrada nos irmãos, no pai..."

Lara, de 25 anos, é a filha mais velha de Faustão, que também é pai de João Guilherme, de 19 anos, e de Rodrigo, de 15. Ela é fruto da relação do apresentador com a modelo e artista plástica Magda Colares. "Achei que ela ia seguir a carreira da mãe, que é premiada, artista plástica... Falei, vai ser escultora, pintora...", disse Faustão, ainda naquele encontro com a jovem no palco.

Apresentador na fila do SUS

Faustão está internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Eistein, em São Paulo, onde deu entrada com um quadro de insuficiência cardíaca. Atualmente, ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. É o que diz o último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, às 19h24 deste domingo (20).

Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso".

