REALITY Laranja, carne seca, açaí: brothers do Quarto Anos 50 apelidam rivais no ''BBB 25'' Antes, Diego Hypolito, conversando com Daniele, falou que estava na dúvida entre colocar a "carne seca" ou o "açaí" no Paredão

Pensando nas movimentações de jogo e possibilidades de votos, os brothers do Quarto Anos 50 do Big Brother Brasil 25 escolheram codinomes para seus rivais. Para dificultar que os adversários consigam identificar de quem estão falando, os jogadores apelidaram cada um deles com o nome de um alimento

Na noite de ontem, 27, antes da Prova do Líder, Daniele Hypolito especulava quem poderia indicar ao Paredão caso vencesse a prova Em conversa com Guilherme, a ginasta disse:

"Se Deus me abençoar com a liderança, eu tiro a ‘carne seca’ do congelador e coloco no fogão. A gente só está comendo língua e frango. Tem que ter uma carne diferente. Mesmo o frango sendo bom, enjoa comer só ele."

"Carne seca" é o termo que o grupo do Quarto Anos 50 tem usado para João Gabriel. A fala de Daniele faz referência ao fato de o goiano ainda não ter ido ao Paredão, enquanto outros participantes já foram para a berlinda mais de uma vez.

Antes, Diego Hypolito, conversando com Daniele, falou que estava na dúvida entre colocar a "carne seca" ou o "açaí" no Paredão, mas teme ir no "açaí" por ele já ter ido à última "promoção", referindo-se a Maike, que esteve no último Paredão.

Daniele é uma das que mais defende o uso dos codinomes para se referir aos rivais. Em conversa com Delma, ela avisa que a aliada deve usar códigos.

"Às vezes a pessoa está vindo, pega uma fala sua no meio do caminho e passa tudo errado pra lá", aconselha a ginasta.

Na manhã de hoje, 28, os brothers usaram os codinomes para falar sobre a votação na formação do próximo Paredão. "‘Carne seca’ nunca saiu da geladeira, o que me pega bastante", disse Vitória Strada.

"Eu acho que a ‘laranja’ tem que ficar um pouco em stand by, porque está com muito foco e é até bom para ela. Deve estar até em promoção lá fora", opinou Guilherme.

Essa semana, os brothers dos Anos 50 decidiram usar os códigos para os brothers rivais. Em consenso escolheram qual apelido usariam para quem. Daniele apelidou os irmãos gêmeos de ‘carne seca’ e ‘mandioca’, e Vitória definiu qual irmão teria qual codinome.

Veja quem é quem:

Eva - Pera

Vilma - Pudim

João Pedro - Mandioca

João Gabriel - Carne seca

Maike - Açaí

Renata - Laranja

Há algum tempo, no Quarto Nordeste, as antigas habitantes também fizeram esse tipo de associação, mas acabaram não levando à frente. Gracyanne Barbosa apelidou Diogo Almeida de "gelatina", por ser escorregadio.

Junto com Vitória, Camilla e Thamiris, as sisters também apelidaram Vilma de "pudim" e Renata de "laranja"

