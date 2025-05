A- A+

MÚSICA Lari Lauany grava primeiro DVD da carreira, com participações especiais e repertório de brega Michele Mello, Raphaela Santos e Noara Marques acopanharam a cantora em algumas das nove faixas do projeto

Lari Lauany, nova promessa do brega romântico, grava seu primeiro DVD na tarde desta terça-feira (27). A filmagem ocorre no Estúdio Casone, em Jaboatão dos Guararapes, com participações especiais.

Neste momento marcante de sua carreira, a jovem cantora recebe outras três vozes femininas representativas para a cena do brega pernambucano: Michele Mello, Raphaela Santos e Noara Marques. A data de lançamento do material ainda não foi revelada.

O DVD conta com nove faixas, sendo sete músicas inéditas, compostas especialmente para esse trabalho, além de duas regravações. Sobre o repertório, Lari conta à Folha de Pernambuco que o público pode esperar “muita identidade”.

“A sonoridade vem forte e cheia de emoção, tudo para valorizar cada música e fazer o público sentir de verdade. Estamos entregando algo de alto nível, com muito cuidado em cada detalhe para transformar essa gravação em algo marcante”, assegura a artista.

O projeto representa uma nova etapa na trajetória musical de Lari, que passou a integrar o time de artistas agenciados pela TopWork, empresa encabeçada por Raphaela Santos.



“São tantos sentimentos de uma vez só, mas o que prevalece é de extrema felicidade”, diz a cantora, que definiu o DVD como a realização do seu maior sonho.



