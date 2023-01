A- A+

BBB23 Larissa aponta fala racista de Gabriel Flop; confira vídeo De acordo com a sister, Flop comparou o cabelo de Bruno Gaga com um capacete

Em uma conversa com Fred e Larissa, no quarto do deserto, os participantes comentaram sobre uma fala racista de Gabriel Flop, brother que está no paredão e que recentemente passou por outra polêmica com Bruna Griphao. Segundo a professora de educação física, o modelo comparou o cabelo de Bruno Gaga, que é negro, a um capacete.

"O Gabriel falou um negócio pro Gaga que eu fiquei em choque... Ele falou: Ah, seu cabelo é duro que nem os carpetes aí da rua", contou Larissa.

A internet encontrou um vídeo do possível momento no qual a sister se referiu. Nele, é possível ver o Gabriel na academia do Big Brother Brasil passando a mão na cabeça do Bruno e comparando o "carpete da grama" e rindo.

