Larissa dá tapa em Fred após festa, e público pede expulsão dela do BBB 23

Após alguns participantes do BBB 23 brincarem de jogar chantilly uns nos outros durantre uma brincadeira depois da festa de sábado (18), Larissa deu um tapa em Fred e o público está pedindo a expulsão da sister. Apesar da "torta de climão", a confusão não teve grande repercussão na casa.

No momento do tapa, segundos antes, Fred pegou um frasco de hidratante, joga em Gabriel Santana e em Larissa, que estava deitada. A sister se irrita e grita com o influencer. Na sequência, ela levanta, segura Fred e dá um tapa no rosto dele. Marvvila, então, dispara: “Larissa, para. Ativar esse modo demoníaca não está legal. Tu está curtindo igual à gente. Para de ser chata”. Larissa não gostou e retrucou: “Olha ali! Só eu recebo atenção”.

Vai ter expulsão?

Logo após o ocorrido, o público se manifestou nas redes sociais e pediu a expulsão de Larissa. Até o momento, a Globo não se pronunciou sobre o caso.

“Larissa, em menos de 1 minuto, deu um tapa na cara do Fred Bocó Rosa e um empurrão na Marvvila. Tá na hora de expulsar essa Chiquinha sem noção. Mimada, agressiva”, escreveu um. “Não importa se acertou ou não, o que vale é a intenção. Fora que ela ainda empurrou Marvvila. Gabriel Fop foi cancelado por verbalizar. Imagina se fosse ao contrário”, avaliou outro internauta.

