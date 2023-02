A- A+

BBB 23 Larissa e Cristian conversam após desentendimento no Jogo da Discórdia A sister disse ter se sentido incomodada ao saber que o brother a havia dado um emoji de cobra no Queridômetro; brother explicou que não foi por maldade

Depois do climão causado no o último Jogo da Discórdia do BBB 23, Larissa e Cristian conversaram esta tarde para tentar se entender. Ela explicou o motivo de ter se sentido incomodada ao saber que o brother a havia dado um emoji de cobra no Queridômetro.

"Isso mexe. Porque você está tentando ver o melhor da pessoa, e a pessoa vai lá e te dá cobra. Isso mexeu com o meu psicológico", disse Larissa. "Mas realmente não foi por maldade. Foi por uma estratégia de jogo, eu queria ver como tu ia reagir", respondeu Cristian.

"Eu entendo que a tua maneira de jogar é de falar as coisas, tentar estratégia, dar cobra para ver o que a pessoa faz. Tudo bem. Só que na minha cabeça tem que ter um sentido, sabe? Não vou fazer do nada", comentou a sister.

"A gente aqui caça motivos o tempo inteiro para ter uma discórdia. E tu foi aí e deu [a cobra] de graça. Pra mim, não faz sentido e não foi uma estratégia de jogador. Parece que você leva ao pé da letra as coisas, e fica jogando indireta, e não é meu jeito", completou Larissa.

