bbb 23 Larissa e Domitila batem boca no BBB 23: "saco cheio de indireta" As sisters se desentenderam durante a manhã desta sexta-feira (24)

Larissa e Domitila discutiram na manhã desta sexta-feira (23) no BBB 23. A confusão começou quando a educadora física viu o Queridômetro. "Acabou as férias", disse ela. A pernambucana logo disparou: "Aqui ninguém tá de férias". "Larissa, se quiser hoje, estamos aí, viu. E não se preocupe que não tem ninguém de férias, é Paredão toda semana, é Quarto Branco, estamos aqui pra tudo”, completou Domitila.

"Não, mas a indireta não foi pra você tá. Foi pra todo mundo”, pontuou Larissa. "Mas como foi depois do meu comentário, só pra gente esclarecer”, explicou Domitila. “É pra todo mundo, cheguei aqui ontem e falei, parece que tão de férias, é isso. Mas eu não gosto de indireta também não viu Domitila, estou bem de saco cheio de indireta”, esclareceu.

"Só não vem de indireta que não é legal. Eu não tô nessa vibe”, avisou Larissa. "Comigo sempre vai ser direto, Larissa. Como você fez um comentário em cima do meu comentário, me senti no direito de reagir”, justificou Domitila.

