bbb 23 Larissa e Domitila conversam sobre o jogo: "Você me colocou sempre em um lugar pejorativo" Após o Jogo da Discórdia, as duas sentam na área externa da casa mais vigiada do Brasil

Durante o Jogo da Discórdia, na noite de segunda-feira (27), Larissa contou ter ficado magoada com Domitila após sair do BBB 23 e ver as falas da pernambucana sobre ela. Depois da dinâmica no ao vivo, as duas sentaram na área externa e debateram sobre o assunto.

"Não foi uma fala, foram várias. Você me colocou sempre num lugar pejorativo", diz Larissa. Logo depois, Domitila responde que ficou triste ao ser confrontada pelo que disse. "Se eu posso falar uma coisa, queria falar o seguinte: eu fiquei muito triste quando você falou depois daquela conversa que a gente teve ali, eu fiquei muito triste e fiquei muito decepcionada comigo", respondeu.

Domitila conta que se isolou após a conversa das duas e Larissa comenta: "Na hora ali, eu não senti que você se arrependeu. Só que depois, a gente nem precisou conversar, eu estava sentindo você na casa diferente". "Sim, porque eu precisava tirar um tempo para poder sentir e me colocar no seu lugar", pondera Domitila.

