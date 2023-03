A- A+

bbb 23 Larissa encontra mais de 30 escovas no banheiro e se irrita com brothers no BBB 23 Fred apelidou a sister de "Lari Clean"

Dia de faxina! Larissa aproveitou para fazer uma limpeza na casa do BBB 23 e jogou fora alguns itens de higiene que estão espalhados pelo banheiro. "Tem escova no banheiro? Então pega, que eu vou jogar fora as que não tem [dono]", questionou ela.

Aline Wirley chega a dizer: "Joga tudo". Já Domitila comenta: "Tem mais escova do que gente". Larissa vai ao banheiro, pega as escovas e joga fora. "Passamos do ponto. Passamos do limite. 32, tinha escova de dente da primeira semana. Tinha escova da Cabrita [Marília] aqui, provavelmente", disse a sister.

Ricardo Alface rebateu Larissa. "Não tinha não, porque eu joguei há três semanas, no dia que eu limpei o banheiro". Larissa pediu para cada brother cuidar do seu objeto. "Cada um pega sua escova e guarda na nécessaire".

A sister continuou a organização da casa e até ganhou apelido de Fred. "A Lari Clean acordou hoje, hein".

