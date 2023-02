A- A+

BBB 23 Larissa ganha emojis de "cobras" no Queridômetro e arma barraco com Cristian: "Sou uma trouxa mesmo" Professora de Educação Física discutiu com o empresário e pretende confrontá-lo no Jogo da Dsicórdia

Larissa e Cristian protagonizaram um “barraco” no BBB 23, com direito a gritaria, na tarde desta segunda-feira (6). A treta teve início quando a professora de Educação Física percebeu que recebeu o emoji de “cobra” duas vezes no Queridômetro.





Ao ver Cristian na cozinha, a sister perguntou se ele havia mandado um dos emojis. Depois de ouvir a confirmação do empresário, Larissa disse que gostaria de saber depois o motivo da atitude.

Mais tarde, a personal trainer voltou a confrontar o brother. "Nunca te dei nada, sou uma trouxa mesmo. Tava falando bem de você. Por que você me deu cobra? O que mudou de ontem para hoje?", questionou.

Cristian explicou que ela e Fred são os alvos dele dentro da casa. Larissa argumentou que no Queridômetro existe um emoji de “alvo” e voltou a questionar o por que da “cobra”.

"Cobra é falsidade e queria que você me desse o motivo, ou então, me explica no Jogo da Discórdia hoje”, chamou a sister. “Então tá bom, serve pra isso mesmo”, finalizou o brother.

Jogo da Discórdia

Após a discussão, Larissa sentou na área externa com Bruna Griphao para desabafar. "Uma coisa é ser alvo, outra coisa é ser falsa”, reclamou. Na conversa, a sister agradeceu a briga, porque assim teria o que falar no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (6).

“Demorou para entrar no jogo e agora está se achando. Fala mal até das pessoas que andam com ele. Vou falar isso no Jogo da Discórdia. Saiu do Quarto falando mal da Domitila. Vou falar: 'A única pessoa falsa aqui é você'", disse.

Segundo emoji

Larissa está decidida a descobrir de quem partiu a outra “cobra” no Queridômetro. Sem saber que o emoji foi enviado por Paula, sua suposta aliada no jogo, a professora chegou a conversar com a biomédica sobre a situação, mas ela não se manifestou sobre o que fez.

No Quarto Deserto, ao ouvir de Ricardo que Larissa havia recebido duas “cobras”, Paulo debochou. “Duas? E de quem foi a segunda?”, perguntou a sister, caindo na gargalhada em seguida.



