Larissa Lisboa e Terezinha do Acordeon se juntam em "Forró Delas" nesta sexta-feira (19); saiba mais

As cantoras Larissa Lisboa e Terezinha do Acordeon unem diferentes gerações do forró nesta sexta-feira (19), às 18h, em show "Forró Delas". O evento acontece na casa Estação da Luz. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla, com valores partir de R$ 30, e também estarão disponíveis na hora.

Larissa é cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical independente do Recife, que mistura ritmos brasileiros com pop e R&B. Já Terezinha do Acordeon, natural de Salgueiro, é um nome de referência no forró tradicional pernambucano, e enxerga a colaboração como rejuvenescedora.

"É super prazeroso fazer esse show com Larissa. É rejuvenescedor ver a juventudade se interessar pelas raízes da nossa música nordestina. A minha experiencia com a juventude dela vai dar um super caldo", disse Terezinha.

O repertório traz clássicos do forró, interpretando composições de ícones como Gonzagão e Dominguinhos e sucessos assinados por mulheres como Elba Ramalho, Nana Caymmi, Anastácia e Isadora Melo, e músicas autorais de Larrisa e Terezinha. Ainda, a dupla irá cantar uma versão em ritmo de forró de "Mania de Você", de Rita Lee.

A colaboração será acompanhada pelos músicos Julio Cesar (sanfona), Júnior Teles (pandeiro), Zé Rodrigues (zabumba) e Joana Xeba (triângulo e backing vocal).

SERVIÇO

"Forró Delas", com Larissa Lisboa e Terezinha do Acordeon

Quando: Sexta-feira (19), às 18h

Onde: Casa Estação da Luz

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada), R$ 30 (social) e R$ 40 (inteira), no Sympla ou na hora

