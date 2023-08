Larissa Manoela deixou R$ 18 milhões com os pais e diz viver momento mais difícil da vida

A- A+

Larissa Manoela revelou ao Fantástico neste domingo detalhes do rompimento com os pais, Silvana e Gilberto, que cuidavam de sua carreira desde pequena e foram afastados em maio, quando ela tomou as rédeas de seu próprio agenciamento. A atriz contou à repórter Renata Capucci que deixou com eles R$ 18 milhões e está renegociando seus contratos.

"A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque tenho a plena certeza de que todo o meu caminho vai me trazer conquistas", disse a jovem, que hoje é embaixadora de seis marcas nacionais e internacionais. "Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário aos meus pais."

Com 18 anos de carreira (são cinco novelas no currículo e 11 filmes), Larissa disse estar vivendo "o momento mais díficil da vida".

"Essa ferida está cicatrizando. Meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Jamais vou deixar de amá-los."

A jovem contou que a relação vinha se deteriorando há bastante tempo e negou que haja qualquer interferência de seu noivado com o ator André Luiz Frambach, como especulado por muitos sites de notícias. Larissa Manoela garantiu que, ao entrar na maioridade, passou a ter mais interesse nos assuntos financeiros, mas a família não dava abertura. Muito menos deixava que ela usufruísse dos próprios ganhos.





"Eu só queria entender o negócio, como estava a questão financeira que nunca era me apresentada. Não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", disse Larissa, que respondeu à repórter que se mantinha com uma "mesada". "Qualquer pagamento, fosse uma passagem aérea ou algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Por exemplo, (numa) ida à praia, eu tinha que pedir (dinheiro)."

A jovem compartilhou mensagens de texto com a reportagem que comprovam que a mãe dela faz um pagamento em PIX de R$ 10 para um vendedor da praia, já que a conta de Larissa estava zerada. Foi exibido também um áudio de Larissa para o pai: "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?"

Com o maior interesse pelos negócios e desconfiança com a atitude dos pais, Larissa fez uma espécie de devassa nas três empresas em que era sócia e descobriu cláusulas que considerou abusivas e esquemas societários que lhe prejudicavam. Numa das empresas, a artista tinha apenas 2% da sociedade, enquanto os pais ficavam com 98%. Hoje, ela aguarda que eles assinem distratos para o total rompimento desses acordos.

Em nota emitida pela defesa de Silvana e Gilberto, eles negam que ela não usasse o próprio dinheiro e alegam que a filha se recusa a conversar com eles. Garantem estar dentro do prazo legal de assinatura dos distratos e reiteram que amam a filha incondicionalmente. Lamentam também que ela tenha optado pela "ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito".

Veja também

Mundo Organização Miss Universo corta laços com franquia na indonésia após denúncias de assédio sexual