Larissa Manoela expôs relacionamento conturbado com a mãe em livro: "Não preciso de inimiga"

A- A+

O relacionamento conturbado entre a atriz Larissa Manoela, de 22 anos, e sua mãe, Silvana Taques, segue rendendo diversos comentários nas redes sociais. A polêmica também ganhou um novo capítulo após internautas resgatarem um trecho do livro 'O Mundo de Larissa Manoela', publicado em 2017, em que é revelado um episódio dos bastidores da relação familiar.

"Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes, eu digo: 'Larissa, você está horrível!'. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar", diz a mãe. Trecho do texto de autoria da própria mãe viralizou, nos últimos dias, e a web associou a frase à uma suposta relação tóxica, apontando que os conflitos viriam de muito antes de as duas romperem o vínculo profissional e pessoal.

"Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca oitocentas vezes de vestido, porque eu digo: 'Esse não está bom! Esse está feio!'. Sou tão sincera que teve um dia que falei: 'Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje, você não vai!'. Hahaha!", finalizou Silvana, que descreveu como exemplo, o quanto se diz sincera com a filha.

O livro ainda apresenta um comentário de Larissa em resposta à mãe. "Gente, aí eu falo: com uma mãe dessa, não preciso de inimiga. HAHAHA!", concluiu a atriz.

Os pais de Larissa Manoela, Silvana Taques e Gilberto Elias, eram os responsáveis pela carreira da filha desde que ela começou a trabalhar, aos quatro anos idade. Em maio, no entanto, a artista anunciou que a mãe não iria mais gerenciar sua carreira.

"O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária", escreveu Larissa, anunciando a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir seus contratos.

Depois de semanas de especulações sobre o rompimento de Larissa Manoela com os pais, que administravam sua carreira desde pequena, a atriz resolveu falar sobre o assunto pela primeira vez. Numa entrevista que vai ao neste domingo no "Fantástico", a jovem disse que ficou "insuportável ouvir tantas mentiras" sobre si mesma.

Atualmente, Larissa Manoela é atriz, empresária, influencer e tem vários trabalhos no currículo. Seu patrimônio é composto por sua empresa, imóveis e investimentos financeiros. Segundo informações do Jornal do Bolsão, o total de sua fortuna está em torno de R$ 20 milhões a 30 milhões, e o faturamento mensal é de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões. Ela trabalha com marcas nacionais e internacionais, entre elas L' Oréal, Prada, JBL, Puma, Cacau Show e Pedigree. Suas redes sociais também são uma fonte de renda, graças aos milhões de seguidores.

Veja também

Saúde MC Katia: entenda os sintomas da trombose, complicação que levou à morte da funkeira