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FAMOSOS Larissa Manoela faz cirurgia de endometriose: "Passo antes de pensar em uma gravidez" A atriz afirmou que a cirurgia foi um sucesso e que está se recuperando bem. Contudo, como acontece em muitos procedimentos, o pós-operatório provocou um inchaço

Larissa Manoela revelou nesta terça-feira, 23, que passou por uma cirurgia para retirar focos de endometriose. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz contou que o procedimento foi realizado há cerca de duas semanas e explicou que a decisão foi tomada após um período de reflexão sobre sua saúde e seus planos para o futuro, incluindo o desejo de ser mãe.

Segundo ela, a escolha foi feita em conjunto com a equipe médica responsável por seu acompanhamento. "Decidi que era o momento certo e eu não queria mais adiar esse plano. Estava pronta para retirar os focos de endometriose e olhar para o futuro com mais tranquilidade", disse.

A atriz ressaltou que o desejo de aumentar a família também pesou na decisão. "Vocês sabem que o maior sonho da minha vida é ser mãe e eu quis dar esse passo antes de pensar em uma gravidez "

Larissa afirmou que a cirurgia foi um sucesso e que está se recuperando bem. Contudo, como acontece em muitos procedimentos, o pós-operatório provocou um inchaço. "Muitos de vocês também perceberam que eu apareci um pouco mais inchada recentemente, o que é totalmente normal num pós-operatório. A minha recuperação está evoluindo muito bem e eu estou sendo muito bem cuidada", afirmou.

Desde que descobriu a doença, Larissa tem usado as redes sociais para compartilhar informações sobre a endometriose e falar abertamente sobre a própria experiência. Segundo ela, o objetivo não é apenas atualizar os seguidores sobre sua vida pessoal, mas também incentivar outras mulheres a buscar ajuda médica e entender melhor os sinais do próprio corpo.

Confira o vídeo:

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