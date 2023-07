Larissa Manoela investiga onde está patrimônio que era gerido pela mãe

A- A+

E continua a briga entre Larissa Manoela e sua família. Segundo o jornalista Leo Dias, a atriz está investigando onde estão os bens e patrimônios adquiridos durante a gestão de sua carreira pela mãe, Silvana Taques. Também, de acordo com Leo, Taques teria vendido uma mansão da ex-Carrossel, em Orlando, nos EUA, sem seu conhecimento e autorização.

O racha familiar começou a ganhar notoriedade desde que Larissa anunciou que passaria a ser sua própria empresária. A notícia veio como um indicativo de que estaria havendo um rompimento na família, já que Silvana era quem gerenciava a carreira da filha, desde que Larissa começou um relacionamento com o também ator André Frambach, com quem noivou no fim de 2022.

Na época, em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Larissa disse: “Eu acho que família é sempre família. O foco agora é o que eu tenho daqui pra frente, que é uma nova família. A vida pessoal e íntima é um ponto muito… único e íntimo, então é um pouco delicado falar sobre essas situações.”



Mansão

Outro fato decisivo no estremecimento na relação entre Larissa e sua mãe seria a mansão da atriz, em ChampionsGate, em Orlando, EUA. Segundo Leo Dias, o imóvel teria sido vendido por US$ 1,1 milhão (o equivalente a R$ 5,3 milhões, na cotação atual), sem o conhecimento de Larissa.

