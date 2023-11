A- A+

show Larissa Manoela, Pocah e Bruna Griphao são vaiadas em área vip de show do RBD; entenda Artistas se retiraram de local no gargarejo do palco após serem criticadas por parte do público, no Engenhão, no Rio de Janeiro

Quem estava na grade do show do grupo mexicano Rebelde — também conhecido pela sigla RBD —, na noite da última quinta-feira (9), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, não gostou nada de ver a funkeira Pocah e as atrizes Bruna Griphao e Larissa Manoela numa área restrita, no gargarejo do palco, rodeada por seguranças. "Olha o privilégio", reclamaram os fãs que haviam passado um dia inteiro na fila para conseguir um bom lugar durante o show.

Lá pelas tantas, a massa de fãs — formada sobretudo por jovens — iniciou um coro de vaias contra as artistas, que acabaram se retirando do local. "Ih, fora, Ih, fora, ih fora", berrava a turba. "Estamos há meses nos lascando no sol, no frio, na nevasca para as bonitonas ficarem pagando de gatonas", comentou uma pessoa, por meio do Twitter.

Pocah se defende

Após a repercussão do assunto, Pocah usou as redes sociais para se defender. "Eu nem ia falar nada pq quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade! Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito", ressaltou a cantora, por meio do Twitter.

Parte dos internautas saiu em defesa tanto de Pocah quanto de Larissa Manoela e Bruna Griphao. "Todo show tem área VIP e quem reclama estaria lá se fosse convidado", afirmou uma pessoa, por meio do Twitter. Parte dos usuários do microblog lembrou que Bruna já integrou uma banda cover do RBD e que Larissa Manoela interpretou a personagem Mia na versão brasileira da novela.

Shows no Brasil continuam

O RBD está em terras brasileiras. Após meses de espera, o grupo mexicano chegou ao país para oito apresentações da turnê "Soy Rebelde". A primeira apresentação aconteceu na última quinta-feira (9) no Engenhão, no Rio de Janeiro. Eles seguem no país para shows no dia 10 de novembro, também no estádio do Botafogo; nos dias 12 e 13 de novembro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo; e nos dias 16, 17, 18 e 19, no Allianz Parque, também na capital paulista.

A turnê é comemorativa e acontece 15 anos depois do fim do grupo. "Soy Rebelde" já arrastou multidões por países como Estados Unidos e Colômbia e termina em dezembro no México.

Confira a setlist do show do Rebelde no Brasil:

"Tras De mi";

"Um poco de tu amor";

"Cerquita de ti";

"Aun hay algo";

"Otro dia que vá";

Medley com as canções "Así soy yo", "Cuando el amor se acaba" e "Fuego";

"Inalcanzable";

Medley com as canções "Tenerte y quererte", "Me voy", "Dame", "Y no puedo olvidarte" e "Para olvidarte de mi";

"Enseñame";

"Que hay detras";

"Tu amor";

Medley com as canções "Era la musica", "Wanna play" e "Cariño mío";

"Celestial";

"Besame sin miedo";

"Ser o parecer";

Medley com as canções "Futuro ex-novio" e "Que fue del amor";

"No pares";

"Este corazón";

"Siempre he estado aqui";

"Empezar desde cero";

"Solo quedate en silencio";

"Sálvame";

"Nuestro amor";

"Rebelde".

