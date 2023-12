Larissa Manoela se casa com André Luiz Frambach: 'Estamos simplesmente destinados a ser'

A- A+

A atriz Larissa Manoela se casou com o também ator André Luiz Frambach, no último domingo (17). Os dois divulgaram imagens da cerimônia, por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (18).

"Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", escreveu Larissa, em publicação no Instagram.

O noivado do casal aconteceu antes da polêmicas com os pais da atriz, em julho de 2022. Outras celebridades desejaram felicidades ao casal nos comentários da postagem, entre eles estão Maisa, Anna Hickman e Arthur Venancio de Sousa.

Há exatamente um ano, no dia 17 de dezembro de 2022, Larissa Manoela e André Luiz Frambach oficializaram o noivado. A decisão pelo casamento partiu dela. "Todo esse relacionamento se deu por conta dela. Ela que falou: 'Eu quero ele'. E foi atrás. Ela que falou sobre dar um passo, apesar do trauma de outras histórias. Ela sabe o que ela quer e ela conquista. A gente estava no meio da loucura (de gravações de novela), e ela: 'Você não vai me pedir em namoro?'. A gente conseguiu viajar para Angra dos Reis e falei: 'Vai ser lá'. Ela nuca tinha visto o nascer do sol", contou ele, numa entrevista ao podcast VacaCast.

Quem também propôs que ambos morassem juntos foi Larissa Manoela.

"Desde que a gente começou a namorar, a gente já falava de planos futuros. A Lari veio da viagem de férias da Itália com o assunto de irmos morar juntos, de dar um passo", contou André Luiz, na mesma ocasião.

Hoje, os dois moram numa mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com direito a piscina, fonte que brota do chão, caverna de pedra e rochas também na água, reproduzindo o fundo de um lago: "Gostei dessa piscina!", disse um deles.

"Falei: 'Se ela está querendo isso tudo, tenho que pedir ela em noivado'. Sempre sonhei muito. Talvez se ela chegasse chegando em outra pessoa, fugiria. Eu só pensava que estava vivendo um sonho e até quando ia ser verdade e espero que para a vida toda", brincou André Luiz.

Confira mais fotos da cerimônia:

