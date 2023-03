Larissa Manoela, Virginia Fonseca, Maíra Cardi: confira famosas que fizeram fortuna como empresárias

A- A+

Mansões, carros de luxo, cobertura em bairro nobre e viagens para o exterior fazem parte do dia a dia dos famosos. O número de mulheres empreendedoras aumenta a cada ano no Brasil e separamos uma lista de artistas, como Larissa Manoela, Virginia Fonseca e Maíra Cardi, que também são conhecidas por faturar como empresárias. Confira.

Larissa Manoela

Aos 22 anos, a atriz Larissa Manoela é dona de uma boa fortuna. Em alta desde que foi contratada pela Globo, ela também acumula faturamentos de marcas nacionais e internacionais, como Coca-cola, Prada e Samsung. Sem contar que ainda ganha com a popularidade das redes sociais.

Larissa fez sua estreia no mundo da atuação aos seis anos, com uma série da GNT, e logo emendou vários trabalhos na área. Foi com quase 12 anos, em 2012, que a atriz viu sua carreira deslanchar, como sua atuação em "Carrossel". Atualmente, Larissa Manoela é atriz, empresária, influencer e tem vários trabalhos no currículo. Seu patrimônio é composto por sua empresa, imóveis e investimentos financeiros. Segundo informações do Jornal do Bolsão, o total de sua fortuna está em torno de R$ 20mi a 30mi de reais. E o faturamento mensal de 1 a 2 milhões de reais.

Maíra Cardi

A modelo e empresária Maíra Cardi, nunca escondeu que tem uma situação financeira muito confortável. Ela também já participou do "Big Brother Brasil", aos 25 anos, em 2009. Maíra já afirmou em entrevistas que trabalhava desde os 18 anos como modelo em emissoras de TV, mas foi com o "BBB" que ela ganhou projeção nacional.

Passado o reality, Maíra chegou a se mudar para os EUA com o então marido na época, o empresário Greto Guariz. O casal viveu em Miami, onde ela chegou a lançar uma marca de roupas, e ostentava uma vida de luxo. Maíra começou a consolidar sua fortuna, de fato, empreendendo em programas de emagrecimento. Formada em nutrição esportiva, ela ganhou nome neste mercado, onde atendeu diversas famosas como Anitta, Larissa Manoela, Deborah Secco, Cleo e Samantha Schmütz.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, de 24 anos, é uma influencer brasileira que acumulou um grande número de seguidores nas redes sociais, onde mostra todo o seu dia a dia. Além disso, Virginia fatura alto com sua linha de produtos.

A mulher de Zé Felipe, atualmente vive uma vida luxuosa em Goiânia. A facilidade com que se relaciona com os fãs como se fosse amiga íntima de todos eles, faz com que a maior parte seja diretamente impactada por tudo o que ela faz na internet. Segundo informações da revista Forbes, Virgínia já faturou cerca de 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia.

Bianca Andrade

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, de 28 anos é empresária e influenciadora digital. Tudo começou com o seu canal no YouTube no qual compartilhava seus tutoriais de maquiagem para seguidoras. O sucesso foi tanto que Bianca chegou a participar do Big Brother Brasil 20.

Em entrevista à Vogue, a influenciadora revelou que a Boca Rosa Beauty faturou um valor na casa dos milhões no ano passado. Isso sem levar em conta os outros empreendimentos como o Boca Rosa Company, grupo por trás de todas as suas estratégias de marketing, projetos e marcas, e o Boca Rosa Hair, sua linha de produtos para cabelo.

Jade Picon

Fenômeno da internet e Influenciadora digital com quase 22 milhões de seguidores no Instagram, Jade também é empresária. Ela lançou em 2019 sua própria marca de roupas cujas vendas têm sido impulsionadas desde sua aparição no “BBB”, e com a projeção que vem tendo com a atuação na novela da Globo "Travessia".

Seu faturamento também vem de um contrato exclusivo com uma marca de cosméticos — a mesma que sua personagem Chiara apareceu fazendo publi na novela —, além de parceiras de milhões com uma famosa empresa de roupas esportivas, uma de óculos e outra de maquiagem.

