bbb 23 Larissa, Marvvila, Domitila e Amanda: paredão com "voto reverso" é para decidir quem fica no BBB 23

O 12º Paredão do BBB 23 está formado. Larissa, Marvvila, Amanda e Domitila estão na berlinda e de acordo com a dinâmica da semana, com o 'Voto Reverso', a votação é para quem deve ficar no jogo. A sister que receber menos votos será eliminada na terça-feira (4).

A noite começou com a dona do Poder Curinga, Sarah Aline, sendo informada que teria direito à imunidade no paredão. Em seguida, a dupla de anjos Amanda e Larissa imunizaram Bruna Griphao. A líder Aline Wirley indicou Domitila Barros, questionando o jogo dela e atitudes que contradizem o discurso de empoderamento feminino defendido pela Miss.

Na votação fechada, os participantes puderam dar dois votos cada, em jogadores distintos. Pela votação da casa, Amanda e Larissa receberam 5 votos cada. Já dentro do paredão, Larissa pode dar uma imunidade relâmpago um jogador e escolheu Ricardo. Já Amanda optou por Fred Nicácio. Com isso, César Black e Marvvila foram para o paredão. Na prova bate-volta, César Black escapou.

