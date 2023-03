Larissa ri de fala de Key Alves sobre casal com Gustavo após fala de Tadeu Schmidt no BBB 23

Após a eliminação de Fred Nicácio, na noite de terça (28), Larissa conversou com Fred Desimpedidos sobre um comentário de Key Alves sobre um discurso de eliminação de Gustavo. A sister acreditava que Cowboy poderia voltar ao confinamento e o Paredão ter sido falso.

Lembra daquele dia da Key falando ali: 'Porque o Tadeu falou, melhor casal da edição, maior casal da edição, não tem como! É Paredão falso'", disse Larissa. "Oxe, mas ele não falou nada disso!", respondeu Fred.

Em seguida, Larissa lembrou que o apresentador falou que eles formaram o casal mais rápido da edição, e não o melhor. "Ele falou que chegaram juntos, se uniram primeiro. E foi muito isso, uma conexão desde o começo. É sobre interpretação, né? Cada um interpreta da sua maneira", disse a sister.

