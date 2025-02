A- A+

SAÚDE Lars von Trier é admitido em centro de saúde para tratar mal de Parkinson Cineasta dinamarquês dirigiu filmes como 'Dogville' e 'Ninfomaníaca' e levou a Palma de Ouro em Cannes por 'Dançando no escuro'

O cineasta dinamarquês Lars von Trier, um dos grandes nomes do cinema autoral, foi admitido em uma instituição de saúde anunciou nesta quarta-feira (12) sua produtora Zentropa. Diretor de filmes como "Os idiotas", "Dogville", "Dançando no escuro", "Ninfomaníaca" e "Melancolia", von Trier sofre do mal de Parkinson.

"Lars está atualmente associado a um centro de saúde que pode fornecer o tratamento e os cuidados que seu estado necessita", indicou no Instagram a produtora Louise Vesth, da Zentropa. "É um complemento à sua própria moradia privada. Lars está bem dadas as circunstâncias", acrescentou, lamentando "a necessidade de divulgar informações muito pessoais" depois que dados sobre o cineasta, de 68 anos, vazaram na imprensa dinamarquesa.

Von Trier, que anunciou em 2022 que sofria de Parkinson, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2000 por "Dançando no Escuro", longa protagonizado pela cantora islandesa Bjork.

Em 2011, também no festival francês, o cineasta, que tem a palavra "FUCK" tatuada em seus dedos, declarou compreender "um pouco" Hitler, ao apresentar seu filme "Melancolia". Ele foi imediatamente banido pelo evento, mas seu filme continuou na competição. A atriz Kirsten Dunst, que deu vida à protagonista do longa, venceu o prêmio de melhor interpretação feminina.

