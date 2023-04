A- A+

Laerte se incomoda com memes em comentários no twitter; entenda "Eu estou ainda nesse impacto e quieta no meu canto", contou a cartunista

A cartunista e chargista brasileira, Laerte Coutinho, deu uma entrevista para o canal no youtube do Espaço de Cultura Pontos de Vista nesta quarta-feira (29). Na conversa com Ana Paula Amorim, Laerte se demonstra impactada com bombardeio de memes sempre que posta suas tirinhas na rede.

Na entrevista, ela diz: "Vou continuar publicando. Mas qual é a origem disso? Outro dia uma tira minha tinha mais de mil comentários com todos dizendo que não entenderam. Com memes com lobisomens".

O momento gerou risadas na internet. As pessoas que participavam da trend não esperavam que ela fosse ver e muito menos ligar. Mas não foi surpresa para ninguém, já que Laerte tem 71 anos e os comentários continham um humor realmente complexo, com uma mistura de nonsense, furry (fãs de animais antropomórficos) e ironia.

A comédia por trás das respostas aos seus posts surge exatamente pelo fato do seu trabalho já ter sido utilizado diversas vezes em questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como questões de interpretação de texto. As fotos que a incomodaram justamente traziam esse fenômeno nas provas de português e diziam coisas como "Laerte, eu não entendi", "Laerte, eu entendi parcialmente" ou "Laerte, eu acho que entendi depois de pesquisar na internet", por exemplo.

Ou seja, de certa forma, a própria Laerte não entendeu o que estava acontecendo. Mas a história tem um final feliz, e os fãs da autora resolveram levar o meme para outra direção e, dessa vez, demonstrar carinho e apreciação pelas suas obras.

