PERCUSSÃO Lasserre leva o projeto Vivência Percussiva a Paulista, de quinta (23) a domingo (26) Iniciativa ocupará o Clube Municipal de Paratibe, com imersão em ritmos afro-brasileiros; atividade é gratuita

De quinta (23) até domingo (26), o Clube Municipal de Paratibe, em Paulista, recebe mais uma edição do projeto Vivência Percussiva, que tem mediação do cantor, percussionista e multiartista Lasserre.

A proposta é transformar o espaço em um laboratório sonoro ao vivo: serão quatro dias de práticas coletivas, mergulhando o público na cultura afro-brasileira e nos ritmos tradicionais de Pernambuco, a partir da história, do corpo e da escuta dos instrumentos de percussão.

A atividade é aberta a todas as idades e não exige experiência musical. Quem já tiver instrumento pode levá-lo e tocar junto das dinâmicas coletivas — o encontro aposta no improviso, no compartilhamento de saberes e na música como tecnologia social.

Criado em Pernambuco, o projeto já circulou por cidades e festivais de São Paulo, Minas Gerais, Olinda, Paulista e pelo Festival de Inverno de Garanhuns. A metodologia combina prática, diálogo e escuta, valorizando o legado das tradições populares e reafirmando a percussão como ferramenta de conexão e aprendizagem coletiva.

A participação é gratuita, sempre às 15h. Mas, é preciso se inscrever, mediante preenchimento do formulário online: https://forms.gle/hWa1s9UbGzut2psC7

A ação conta com apoio do Governo de Pernambuco, Secult-PE, Fundarpe e Funcultura.

Conheça o artista

Olindense, com mais de 25 anos de estrada, Lasserre transita entre música, iluminação cênica e pesquisa de ritmos afro-brasileiros.



O artista acumula passagens por mais de 100 cidades brasileiras, em palcos como o Circo Voador e festivais como Arte Serrinha, Forró da Lua Cheia, No Ar Coquetel Molotov, Abril Pro Rock e FIG, além de apresentações na América do Sul e Europa.

Em carreira solo, circula atualmente com o show “Pra Ficar de Pé”, que costura cultura popular e arranjos contemporâneos, enquanto mantém projetos como a própria Vivência Percussiva e o programa de rádio Raízes da Percussão.

SERVIÇO

Vivência Percussiva, com Lasserre

Quando: Quinta (23) a domingo (26), sempre a partir das 15h

Onde: Clube Municipal de Paratibe - Rua Dr. José Mariano, Artur Lundgren I - Paulista-PE

Atividade gratuita, mediante inscrição via formulário online

Instagram: @vivencia.percussiva

* Com informações da assessoria

