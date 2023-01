A- A+

last of us "Last of Us": música dos anos 1970 tem aumento de 4.900% em stream após episódio da série "Long Long Time" faz parte do disco "Silk Purse", de Linda Ronstadt

A música "Long Long Time", de Linda Ronstadt, foi impulsionada nas plataformas de streaming depois do último episódio da série "The Last of Us", da HBO e da HBO Max. Segundo o Spotify, o stream da faixa cresceu 4.900% depois que foi executada no programa em cenas que envolviam os personagens Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett), Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey).

De autoria de Gary White, a música faz parte do disco “Silk Purse”, de Ronstadt. Em 1971, Ronstadt — hoje aos 76 anos — ganhou uma indicação ao Grammy de melhor performance vocal feminina contemporânea. A escolha da música foi feita pelo produtor executivo e diretor da série Craig Mazin. À revista Variety, Mazin disse que precisava de uma canção que falasse de "saudade, dor e amor infinitamente não correspondido".

Em junho do ano passado, algo parecido aconteceu com a canção "Running Up That Hill”, de Kate Bush. A música conquistou o primeiro lugar no iTunes Global e no Spotify Global por fazer parte da trilha sonora da série "Stranger Things". No Brasil, “Running Up That Hill” chegou a figurar entre as dez mais ouvidas no Spotify, tornando-se a primeira faixa do século passado a entrar no topo do ranking. Depois da estreia da quarta temporada de "Stranger Things", houve um aumento de 8700% em streams da música de Kate Bush.

Fenômeno de audiência e engajamento neste início de 2023, a série "The Last of Us", da HBO e HBO Max, é derivada de um jogo de videogame homônimo que já vendeu cerca de 40 milhões de cópias desde 2013. Só nos Estados Unidos, a audiência da estreia bateu o número de 22 milhões, marca impressionante para um canal fechado.

