Famosos Latino compra metade do cavalo de R$ 10 milhões de Gusttavo Lima e entra em seleto grupo de luxo Wesley Safadão, Simone Mendes e Zé Neto são alguns dos famosos investem no milionário mercado de equinos

Entre os muitos luxos na vida de celebridades como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Simone Mendes e Zé Neto (da dupla com Cristiano) estão os cavalos de alto padrão. Esses artistas, todos do meio sertanejo, seguem uma tradição ligada à música brasileira que retrata animais, fazendas e a vida no interior. Muitos desses equinos de alto desempenho podem valer R$ 10 milhões — sem contar os custos para mantê-los com boa saúde.

O próprio embaixador — título pelo qual Gusttavo ficou conhecido entre seus fãs — até outro dia tinha 100% do cavalo Oregon, da cobiçada raça Friesian, tinha um valor milionário. Na última segunda-feira (4), no 4º Leilão Haras Frange, realizado no Palácio Tangará, em São Paulo, o sertanejo leiloou metade do animal. O comprador dos demais 50% foi ninguém menos que Latino, que pagará o preço de R% 5 milhões em 50 parcelas de R$ 100 mil.

Sim. Gusttavo Lima e Latino agora são sócios do cavalo, de acordo com divulgação do Haras. O animal costuma sempre impressionar por conta de sua pelagem totalmente negra, crina longa e “porte imponente”.





Outro que esteve no Leilão Haras Frange foi o cantor Zé Neto. De acordo com a divulgação oficial, ele comprou 100% da égua Whiz So Much por R$ 2,5 milhões, valor que foi dividido em 50 parcelas de 50 mil.

Outros famosos têm animais com altos valores. De acordo com a revista Globo Rural, Wesley Safadão também tem em sua propriedade um cavalo de luxo, com valor de R$ milhões. Trata-se do Streak Of Fling, da raça Quarto de Milha, que já é conhecida pelo alto desempenho em esportes e por seu valor de mercado. Ainda segundo a publicação, três embriões faturaram R$ 1 milhão em um único leilão.

Simone Mendes é outra que tem um cavalo da raça Quarto de Milha, uma das mais cobiçadas, além de outros. “Economizo na roupa para investir no cavalo. Eu tenho cavalo Quarto de Milha e eu adoro, acho lindo, tenho uma paixão muito forte, é um dos meus investimentos de vida. Eu invisto em cavalos, assim como em imóveis e outras coisa”, disse ela ao Portal Leo Dias no ano passado.

