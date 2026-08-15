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FAMOSOS Latino nega acusação de agressão feita por ex, que pede medida protetiva Raffa Rarbbie relatou diversos momentos em que teriam ocorrido agressões verbais na presença dela e de sua mãe

Raffa Rarbbie, ex-namorada de Latino, usou seu perfil no Instagram para postar um vídeo acusando o cantor de agressões. Neste sábado, 15, Latino negou as acusações por meio de sua assessoria jurídica. Raffa alega que conseguiu uma medida protetiva contra o artista na Justiça.

Rarbbie relatou diversos momentos em que teriam ocorrido agressões verbais na presença dela e de sua mãe. Ela também acusa Latino de ter destruído um celular, arremessando-o no chão

Latino nega as acusações de agressão

Em nota publicada nas redes sociais do cantor e assinada também por seu advogado, Adib Abdouni, destaca-se que Latino "nega as acusações que lhe foram atribuídas" e "prestará os esclarecimentos necessários perante as autoridades".



Além disso, "o artista reitera seu repúdio a toda forma de violência, em especial contra a mulher" e que "não haverá novas manifestações públicas sobre o tema."

As acusações de Raffa Rarbbie, ex de Latino

Raffa começa o vídeo falando que está passando por "um dos momentos mais difíceis da minha vida" por conta de "ingratidão e agressão contra mim e minha mãe". Apesar de não citar nominalmente o cantor Latino, ela relata sobre a rotina de convívio entre os dois e chega a mostrar trechos de vídeo em que o cantor aparece em discussões no carro.

"Sofri uma agressão. O agressor eu não preciso falar o nome, vocês sabem quem é. Ele simplesmente quebrou todo meu telefone. ‘Voou’ em cima de mim para quebrar meu telefone. Quebrou por uma questão simples: tentou desfazer todas as provas contra ele. O que essa pessoa não imaginou é que existia um iCloud [ferramenta de backup de arquivos] conectado àquele telefone. Se a intenção era fazer eu perder todo o telefone, não conseguiu", disse.

Em sequência, a cantora relatou ter passado por "agressões verbais" por várias vezes. "Tive que ouvir que sou frustrada, manipuladora, as piores coisas que vocês puderem imaginar", prosseguiu, destacando que o relacionamento durou cerca de sete nos, "só que nos últimos meses [as agressões] pioraram absurdamente".

Alguns dos casos relatados por Raffa Rarbbie teriam tido como origem discussões envolvendo funcionários da casa em que o casal vivia, frequentada também pela mãe dela. Um dos momentos teria ocorrido numa discussão entre Latino e a sogra.

"Quando a pessoa foi com tudo para agredir minha mãe [com] palavras na situação, dentro do quarto dela, eu saí correndo de dentro do meu quarto e a única forma de eu provar aquilo era com meu celular. Peguei e entrei dentro do quarto gravando", justificou.

"A pessoa simplesmente gritando, xingando, falando coisas horrorosas. Olhou pra mim e disse: ‘Tá gravando? Pode gravar!’. Só que a hora que se deu conta, acho que se tocou do que estava fazendo, do que estava sendo gravado. Qual foi a ideia? ‘Vou destruir essa imagem, pois vai mostrar pras pessoas que eu sou aquilo que finjo ser e não sou’", prosseguiu Raffa.

Ela chegou a mostrar um vídeo de um celular quebrado, acusando Latino de ter sido o responsável pelo fato: "Eu estava morrendo de medo. Trabalho com a minha cara. Se aquela agressividade viesse para a minha cara, o que seria da minha cara? A pessoa pegou e jogou o celular no chão até estraçalhar. Foi uma das noites mais horríveis da minha vida. Uma agressividade que eu nunca pensei", continuou.

Por fim, Raffa Rarbbie afirmou que Latino "humilha as pessoas, faz coisas horrorosas", o que teria causado a saída de diversos funcionários do local onde o casal morava. "Como é que eu conseguiria mostrar o que eu estava passando ali se na rua a pessoa mostra outra coisa, mostra uma alegria que não existe, um ser humano que não existe?"

"Agora o silêncio virou voz. Essa pessoa vai responder por tudo que ela fez contra mim e contra a minha mãe. Eu pedi a separação e a pessoa está tentando me atacar de todas as formas, financeiramente, também. Querendo montar a imagem de bom moço e dentro de casa falando que sou frustrada, isso e aquilo, que todas as mulheres são assim", concluiu.

No fim da manhã deste sábado, 15, Raffa Rarbbie publicou stories no Instagram afirmando que "após as autoridades competentes analisarem, eu tive o deferimento de medida protetiva por tempo indeterminado".

O que diz a defesa de Latino sobre acusação de agressão:

A defesa do cantor Latino informa que o artista nega as acusações que lhe foram atribuídas e que prestará os esclarecimentos necessários perante as autoridades competentes, nos autos próprios.

O artista reitera seu repúdio a toda forma de violência, em especial contra a mulher.

Por respeito às pessoas envolvidas e ao curso regular da apuração, não haverá novas manifestações públicas sobre o tema.

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