GRAVIDEZ Lauana Prado anuncia gravidez após término de noivado "Ser mãe sempre esteve nos meus planos", escreveu a cantora em publicação nas redes sociais

A cantora Lauana Prado anunciou, na madrugada desta segunda-feira (19) que está grávida do primeiro filho. Em publicação no Instagram, a artista celebrou a gestação e afirmou que a maternidade sempre esteve entre seus planos.

"Ser mãe sempre esteve nos meus planos, e daqui pra frente seremos dois corações batendo em um só", escreveu.

Anúncio após fim do relacionamento

A notícia foi divulgada uma semana após o anúncio do término do noivado com Tatiana Dias. As duas estavam juntas desde 2024 e haviam oficializado o noivado em junho de 2025. Em comunicado publicado nas redes sociais, Lauana informou que a decisão foi tomada em comum acordo e que ambas optaram por seguir caminhos diferentes.

Planejamento para a maternidade

Antes mesmo do relacionamento, a cantora já vinha se preparando para a maternidade. Em declarações anteriores, Lauana revelou que realizou procedimentos de fertilização in vitro e que mantinha óvulos e embriões congelados como parte do planejamento para ser mãe.

Acompanhamento médico

Em publicação nas redes sociais, a ginecologista da artista, Camylla Silva, afirmou que o processo até a gestação se concretizou após cerca de quatro anos de tentativas, com acompanhamento médico contínuo.

Famosos parabenizam

Após o anúncio da gravidez, Lauana Prado movimentou as redes sociais e recebeu mensagens de carinho de fãs, amigos e artistas Nos comentários da publicação, Daniela Mercury celebrou a novidade. "Que alegria! Não há alegria maior que uma filha ou um filho. Eles são a música mais bela do mundo. Seja muito feliz! Parabéns, amiga! Axé para você e para o bebê", escreveu.

O sertanejo Luan Pereira também deixou uma mensagem. "Parabéns, minha amiga. Que Deus conserve sua família, coloque a mão em todo o processo e que seja incrível", comentou. Já Thaeme, da dupla com Thiago, desejou bênçãos: "Deus abençoe grandemente".



