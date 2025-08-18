Lauana Prado estava em avião que realizou pouso de emergência em Goiânia (GO); entenda
Cantora estava indo para Sorocaba, São Paulo, onde a artista mora
A porta do avião, que transportava a cantora Lauana Prado e equipe, abriu acidentalmente durante voo e a aeronave fez um pouso de emergência em Goiânia (GO), nesta segunda-feira (18). Segundo a artista, apesar do susto ninguém se feriu e estão todos bem.
O voo que Lauana estava saiu de Anápolis, Goiás, com destino a Sorocaba, São Paulo, onde ela mora. Segundo a assessoria, além da artista, mais quatro componentes da equipe estavam no avião. O piloto e co-piloto decidiram fazer o pouso emergencial por precaução após a abertura da porta. A cantora realizou uma apresentação em Vianópolis (GO), no último domingo (17).
"Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior", afirmou Lauana em nota enviada à imprensa.