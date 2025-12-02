Ter, 02 de Dezembro

CAUSA DA MORTE

Laudo aponta causa da morte de influenciadora conhecida como "Barbie humana"

Corpo de Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, foi encontrado no dia 2 de novembro em casa na Lapa

Influenciadora conhecida como Barbie HumanaInfluenciadora conhecida como Barbie Humana - Foto: Instagram/Reprodução

A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida como "Barbie humana", morreu por intoxicação causada por substância química, segundo informado nesta terça-feira, 2, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Ela foi encontrada morta no dia 2 de novembro em uma casa que fica na Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo. "Laudos periciais apontaram que a morte da vítima ocorreu por intoxicação causada por substância química. Outras diligências continuam em andamento para a conclusão do inquérito policial."

De acordo com a SSP, um homem que estava com a influenciadora relatou à Polícia Militar que havia passado a noite com a mulher.

Em dado momento, Bárbara adormeceu e não se moveu mais, conforme a versão do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros, mas a mulher não resistiu.

Bárbara, que também era conhecida pelo seu usuário nas redes sociais, "Boneca Desumana", tinha mais de 54 mil seguidores no Instagram.

No perfil, além de mostrar a rotina, ela falava de produtos de beleza e das cirurgias plásticas que fez.

Veja também

