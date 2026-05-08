SÃO JOÃO 2026
Sai Lauana Prado e entra Fagner na programação do São João de Caruaru; saiba detalhes
Cantor cearense foi anunciado como substituto da cantora, que cancelou sua agenda de shows no período junino
Após cancelamento da agenda em Caruaru de Laura Prado, Fagner fará show na cidade em seu lugar - Foto: Launa Prado (Giu Pera/Globo) e Fagner (Isabela Espíndola)
Após a cantora Launa Prado ter anunciado o cancelamento de sua agenda de São João, inclusive o show que faria em Caruaru, no Agreste pernambucano, o cantor cearense Fagner foi confirmado como 'substituto' da artista.
Fagner se apresenta no palco principal da festa, o Pátio de Eventos, no dia 23 de junho - dia em que a cantora de Goiânia (GO) faria seu show.
Na mesma noite, Nathália Calazans, PV Calado e Léo Magalhães estão na programação.
Em pronunciamento nas redes sociais, Launa Prado justificou o cancelamento dos shows no período junino. Grávida do primeiro filho, ela tem recomendações médicas para suspender todas as viagens de avião.