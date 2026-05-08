Sai Lauana Prado e entra Fagner na programação do São João de Caruaru; saiba detalhes

Cantor cearense foi anunciado como substituto da cantora, que cancelou sua agenda de shows no período junino

Após a cantora Launa Prado ter anunciado o cancelamento de sua agenda de São João, inclusive o show que faria em Caruaru, no Agreste pernambucano, o cantor cearense Fagner foi confirmado como 'substituto' da artista.

Fagner se apresenta no palco principal da festa, o Pátio de Eventos, no dia 23 de junho - dia em que a cantora de Goiânia (GO) faria seu show.

Na mesma noite, Nathália Calazans, PV Calado e Léo Magalhães estão na programação.

 

Em pronunciamento nas redes sociais, Launa Prado justificou o cancelamento dos shows no período junino. Grávida do primeiro filho, ela tem recomendações médicas para suspender todas as viagens de avião.

 

