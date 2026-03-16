Câmara Municipal do Recife homenageia lideranças femininas no meio digital; confira
Solenidade, que acontece nesta quarta-feira (18), é dedicada a reconhecer o trabalho de criadoras de conteúdo
Laura Brito, atriz e criadora de conteúdo, será um dos destaques da Reunião Solene em homenagem às Mulheres Influentes no Mundo Digital, que acontece nesta quarta-feira (18), às 15h, na Câmara Municipal do Recife. A iniciativa é de autoria do vereador Tadeu Calheiros (MDB).
A solenidade tem como objetivo reconhecer mulheres que utilizam as plataformas digitais como ferramenta de comunicação, influência, empreendedorismo e impacto social.
O evento reunirá criadoras de conteúdo, empresárias, comunicadoras e lideranças femininas que se destacam contribuindo para fortalecer o protagonismo feminino no cenário digital pernambucano.
Com a influenciadora Laura Locio como mestre de cerimônias e produção executiva de Larissa Tarquínio, o evento também irá homenagear nomes como Meiry Lanunce, Ana Paula Vilaça, Joyce Alane, Pollyana Pontual, Marina Lisboa, e Flávia Valença.
*Com informações da assessoria de imprensa