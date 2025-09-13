S�b, 13 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado13/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSAS

Laura Cardoso celebra o aniversário: "98 anos de saúde e felicidade"

Longe das novelas desde "A dona do pedaço" (2019), a atriz reúne personagens marcantes ao longo da carreira

Reportar Erro
Laura Cardoso celebra 98 anosLaura Cardoso celebra 98 anos - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Laura Cardoso celebra, neste sábado (13), o aniversário de 98 anos. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado de um vaso de flores com os seguintes dizeres: "Aniversariante do dia. 98 anos de saúde e felicidade".

A agência Montenegro Talents publicou um vídeo da atriz em que ela diz:

— Conhecimento e sabedoria é uma coisa tua que você tem aqui dentro. Ninguém te tira.

 

Leia também

• "Dança dos Famosos" chega aos 20 anos investindo mais em personagens do que na disputa

• Antes e depois: famosas viralizam nas redes mostrando como se maquiam em casa

• Como estão Xuxa, Zezé Di Camargo, Diogo Nogueira e outros famosos após transplante capilar

 

Laura Cardoso celebra 98 anos — Foto: Reprodução/Instagram

Na legenda, a seguinte mensagem: "Feliz aniversário querida amiga @lauracardosoreal 98 anos ". Nos comentários, a atriz também recebeu parabéns da cantora Fafá de Belém, da atriz Barbara Bruno e de mais fãs e amigos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Marcus Montenegro-CEO (@montenegrotalentsoficial)


Longe das novelas desde "A dona do pedaço" (2019), a atriz reúne personagens marcantes ao longo da carreira, como a Maria Rosa de "Irmãos coragem" (1970), Cidinha de "Mulheres de areia" (1993) e Vó Piedade de "A vida da gente" (2011), entre inúmeros outros. Laura tem no currículo mais de 60 novelas.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter