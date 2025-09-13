A- A+

FAMOSAS Laura Cardoso celebra o aniversário: "98 anos de saúde e felicidade" Longe das novelas desde "A dona do pedaço" (2019), a atriz reúne personagens marcantes ao longo da carreira

A atriz Laura Cardoso celebra, neste sábado (13), o aniversário de 98 anos. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado de um vaso de flores com os seguintes dizeres: "Aniversariante do dia. 98 anos de saúde e felicidade".



A agência Montenegro Talents publicou um vídeo da atriz em que ela diz:

— Conhecimento e sabedoria é uma coisa tua que você tem aqui dentro. Ninguém te tira.





Laura Cardoso celebra 98 anos — Foto: Reprodução/Instagram

Na legenda, a seguinte mensagem: "Feliz aniversário querida amiga @lauracardosoreal 98 anos ". Nos comentários, a atriz também recebeu parabéns da cantora Fafá de Belém, da atriz Barbara Bruno e de mais fãs e amigos.



Longe das novelas desde "A dona do pedaço" (2019), a atriz reúne personagens marcantes ao longo da carreira, como a Maria Rosa de "Irmãos coragem" (1970), Cidinha de "Mulheres de areia" (1993) e Vó Piedade de "A vida da gente" (2011), entre inúmeros outros. Laura tem no currículo mais de 60 novelas.

