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HOMENAGEM Laura Cardoso e Glória Menezes são homenageadas em noite de muita emoção no Festival de Gramado Vencedoras do Troféu Oscarito, as atrizes icônicas do audiovisual nacional morreram na noite desta segunda (17) e nesta terça (18)

O Festival de Cinema de Gramado prestou homenagens às atrizes Laura Cardoso e Glória Menezes, que faleceram no final da noite desta segunda-feira e nesta terça-feira (18). Antes da sessão do filme da noite, o drama “Leite em pó”, de Carlos Segundo, foi exibido um vídeo em homenagem a Laura Cardoso produzido pelo Canal Brasil. O público presente na sala aplaudiu o material de forma emocionada.

Na sequência, o ator Silvio Guindane prestou uma homenagem a Glória Menezes e pediu uma salva de palmas para a atriz, sendo prontamente atendido. As duas damas da dramaturgia nacional possuem ligação estreita com o festival, ambas ex-vencedoras do Troféu Oscarito, principal homenagem do evento.





Laura foi homenageada em Gramado em 2023, quando subiu ao palco do Palácio dos Festivais para receber o prêmio das mãos de Alice Braga, Lucy Barreto e Ingrid Guimarães. À época, a atriz deixou suas mãos na calçada da fama do festival. Já Glória recebeu seu Oscarito quase duas décadas antes, em 2005.

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