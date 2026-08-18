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televisão Mortas com diferença de um dia, Laura Cardoso e Glória Menezes trabalharam juntas em 4 novelas Consagradas atrizes participaram de produções nos primórdios da TV

O Brasil está de luto. Duas das maiores atrizes do país faleceram. Laura Cardoso morreu na noite da segunda-feira (17), e Glória Menezes, nesta terça-feira (18).

Dias tristes para família, amigos e o público, que se acostumaram com as duas nas telinhas, em novelas de sucesso.

Grandes damas da teledramaturgia, as artistas morreram aos 98 anos, em São Paulo, e aos 91 anos, no Rio, respectivamente.

Ao longo da carreira, elas estiveram juntas no elenco de quatro produções: “Um lugar ao sol” (1959) e “Há sempre o amanhã (1960), ambas na TV Tupi, e “Rainha da sucata” (1990) e “Senhora do destino” (2004), na TV Globo.

Em “Rainha da sucata”, protagonizada por Regina Duarte, Laura interpretou Neiva, enquanto Glória Menezes viveu a vilã Laurinha Albuquerque Figueroa, uma das mais lembradas da teledramaturgia brasileira.

As duas faziam parte do núcleo central da novela, mas tinham personagens com perfis bem diferentes.

Na trama de Aguinaldo Silva, Glória Menezes viveu a Baronesa, enquanto Laura Cardoso fez uma participação especial como Luzitana, mãe da vilã Nazaré Tedesco.

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