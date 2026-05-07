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SINGLE Laura Finocchiaro transforma encontro nos bastidores em novo single ao lado de Vânia Bastos "Notas Solares" reúne participações especiais, videoclipe animado e marca os 44 anos de trajetória artística da cantora e compositora

A cantora, compositora e produtora Laura Finocchiaro apresenta ao público o single “Notas Solares”, canção inspirada em um encontro vivido nos bastidores de um show de Vânia Bastos.

Lançada pelo selo Sorte Produções, com distribuição da Tratore, a faixa chegou às plataformas digitais no último 1º de maio, data que coincide com o Dia do Trabalho, o mês das mães e a celebração das mais de quatro décadas de carreira de Laura Finocchiaro.

A música surgiu após uma conversa da artista com Dona Olga, senhora de 90 anos cuja sensibilidade emocionou Laura.

Logo após o episódio, a cantora retorna ao estúdio e começa a desenvolver a canção, concebida a partir das emoções despertadas naquele encontro.

A artista decidiu, então, dividir os vocais com Vânia Bastos, que aceitou participar da gravação.

Produção

A produção reúne ainda arranjos de cordas assinados pelo músico Ronaldo Rayol, além das colaborações do percussionista João Parahyba e do flautista Artur Rodrigues.

Laura também assumiu a direção musical do trabalho, ficando responsável pela programação eletrônica, gravação de sintetizadores, violões e vozes.

A etapa de finalização sonora contou com mixagem e masterização de Alex Angeloni. Já a identidade visual do projeto foi desenvolvida pelo designer e fotógrafo Thiago dos Reis, enquanto o videoclipe animado teve criação e edição de Alessandro Santos.

Com “Notas Solares”, Laura aposta na força da escuta e da arte como elementos de permanência e renovação dentro da música brasileira contemporânea.

* Com informações da assessoria



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