Lauren Bennett, do sucesso "Party Rock Anthem", morre aos 37 anos
Falecimento foi comunicado pelo grupo G.R.L. nesta segunda-feira
A cantora Lauren Bennett, conhecida por participar da canção “Party Rock Anthem”, sucesso do grupo LMFAO, morreu aos 37 anos. O falecimento foi confirmado pelo grupo G.R.L., o qual fazia parte, em uma nota publicada nas redes sociais nesta segunda-feira. A causa da morte não foi divulgada.
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— É com grande tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de nossa amada Lauren. Não conseguimos nem expressar o quanto ela significava para nós. Guardaremos para sempre o amor, as risadas e as inúmeras memórias que ela nos proporcionou. Seu belo espírito tocou tantas vidas; ela deixará muitas saudades e será amada para sempre — diz a nota.
Quem era Lauren Bennett
Nascida na Inglaterra, Lauren começou a carreira artística aos 18 anos, integrando o grupo Paradiso Girls, nascido em 2007 com sete integrantes. Em novembro de 2011, começou a carreira solo com o single "I Wish I Wish".
A música "Party Rock Anthem", da banda LMFAO com participação da cantora, foi lançada em 2011 e se tornou o single mais vendido de todos os tempos na Austrália, além de se tornar número 1 na tabela Hot 100 da Billboard.
Em 2011, Lauren se juntou ao girlgroup G.R.L., que perdeu uma integrante, Simone Battle, morta aos 25 anos em 2014. Em 2016, a inglesa chegou a lançar um single, "Hurricane", após um hiato do grupo, que retornou no mesmo ano.
Lauren deixa uma filha de seis anos.