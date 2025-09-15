A- A+

premiação Lauren Graham e Alexis Bledel se encontram no palco do Emmy para apresentar categoria Este ano marca 25 anos de estreia do programa de TV

Em comemoração aos 25 anos desde que "Gilmore Girls" estreou, Lauren Graham e Alexis Bledel subiram ao palco do Emmy, neste domingo (14) para apresentar o a categoria de melhor roteiro de série de comédia, entregue para "The Studio", da Apple TV.

"25 anos atrás uma série chamada ‘Gilmore Girls’ foi lançada e fez o outono de refém", relembra Graham. "E apesar da nossa dominância, Gilmore foi, na verdade, um show bem pequeno. A gente salvou dinheiro o ano inteiro para um episódio de neve", complementa Bledel. "Mas a única coisa que a gente tinha eram roteiros, ótimos roteiros, roteiros longos", termina Graham.

Lorelai e Rory Gilmore, personagens das atrizes, foram uma dupla de mãe e filha que consquistaram o público nos anos 2000 com uma história pacata do tipo "slice of life" e falando sobre temas como relacionamentos, questões familiares e sobre classes sociais. Originalmente teve sete temporadas, mas em 2016, ganhou uma minissérie que mostrava a continuidade da história anos depois, intitulado "Gilmore Girls: A Year in the Life".

