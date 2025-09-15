Lauren Graham e Alexis Bledel se encontram no palco do Emmy para apresentar categoria
Este ano marca 25 anos de estreia do programa de TV
Leia também
• "Adolescência", "The Pitt", "O Urso": saiba onde ver as séries vencedoras do Emmy 2025
• Atriz chama atenção com visual básico no tapete vermelho do Emmy 2025; veja
• Doações para crianças, política, operações migratórias e Gaza marcam a noite do Emmy
Em comemoração aos 25 anos desde que "Gilmore Girls" estreou, Lauren Graham e Alexis Bledel subiram ao palco do Emmy, neste domingo (14) para apresentar o a categoria de melhor roteiro de série de comédia, entregue para "The Studio", da Apple TV.
"25 anos atrás uma série chamada ‘Gilmore Girls’ foi lançada e fez o outono de refém", relembra Graham.
"E apesar da nossa dominância, Gilmore foi, na verdade, um show bem pequeno. A gente salvou dinheiro o ano inteiro para um episódio de neve", complementa Bledel.
"Mas a única coisa que a gente tinha eram roteiros, ótimos roteiros, roteiros longos", termina Graham.
Lorelai e Rory Gilmore, personagens das atrizes, foram uma dupla de mãe e filha que consquistaram o público nos anos 2000 com uma história pacata do tipo "slice of life" e falando sobre temas como relacionamentos, questões familiares e sobre classes sociais. Originalmente teve sete temporadas, mas em 2016, ganhou uma minissérie que mostrava a continuidade da história anos depois, intitulado "Gilmore Girls: A Year in the Life".