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REALITY Lauren Jauregui, ex-Fifth Harmony, faz visita surpresa ao "Estrelas da Casa" A visita ocorreu no último domingo (20) e será exibida no programa nesta segunda-feira (21)

Os participantes do "Estrelas da Casa" tiveram uma surpresa internacional no último domingo, 20. Lauren Jauregui, ex-integrante do grupo americano Fifth Harmony, visitou o reality show da TV Globo e conversou com Ana Clara e os semifinalistas sobre a experiência de fazer parte de um grupo formado a partir de um programa de televisão.

Durante o encontro, a cantora compartilhou algumas das dificuldades que enfrentou ao longo da trajetória com o Fifth Harmony, especialmente diante da pressão externa e das comparações entre os integrantes. Para Lauren, lidar com os julgamentos era "definitivamente, um dos grandes desafios".

A artista também falou sobre a importância da união entre os integrantes para enfrentar esse tipo de situação. "É muito importante que vocês confiem uns nos outros, que vocês se unam", aconselhou aos participantes.

A visita completa de Lauren Jauregui ao "Estrelas da Casa" será exibida no programa desta segunda-feira, 21.

Lauren Jauregui experimenta pizza com ketchup

A passagem de Lauren pelo Centro de Treinamento do reality também rendeu um momento de descontração. Ana Clara apresentou à cantora uma combinação que costuma provocar opiniões divergentes entre os brasileiros: pizza com ketchup.

Sem conhecer o hábito, Lauren decidiu experimentar. Antes da primeira mordida, ela comentou sobre a semelhança que enxergava entre o condimento e o molho tradicional da pizza. "Eu nunca experimentei, mas acho que molho de pizza é quase um ketchup. Eu vou experimentar", declarou a cantora antes de provar a combinação.

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